В России впервые лишили приобретённого гражданства за фейки об армии

Осуждённого в прошлом году за фейки о Российской армии мужчину впервые лишили приобретённого гражданства. Как сообщает ТАСС, данный случай — первый известный в стране.

Накануне в местных СМИ стала появляться информация о лишении приобретённого гражданства уроженца Молдавии Александра С. В правоохранительных органах региона эти сведения подтвердили.

По информации объединённой пресс-службы судов Краснодарского края, мужчина был приговорён в 2023 году к шести годам лишения свободы за распространение ложной информации о Российской армии. Вину в содеянном он признал.