Регион

Уведомления отключены

20 марта, 23:40

В России впервые лишили приобретённого гражданства за фейки об армии

ТАСС: Осуждённого в Краснодаре мужчину лишили гражданства за фейки об армии

Осуждённого в прошлом году за фейки о Российской армии мужчину впервые лишили приобретённого гражданства. Как сообщает ТАСС, данный случай — первый известный в стране.

Накануне в местных СМИ стала появляться информация о лишении приобретённого гражданства уроженца Молдавии Александра С. В правоохранительных органах региона эти сведения подтвердили.

По информации объединённой пресс-службы судов Краснодарского края, мужчина был приговорён в 2023 году к шести годам лишения свободы за распространение ложной информации о Российской армии. Вину в содеянном он признал.

В Петербурге лишили паспортов РФ первых девяти человек по новому закону о гражданстве
В Петербурге лишили паспортов РФ первых девяти человек по новому закону о гражданстве

Напомним, что Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" вступил в силу 26 октября 2023 года. Документ в том числе расширил перечень преступлений, за которые человека могут лишить приобретённого российского гражданства, — с 18 до 64 статей Уголовного кодекса. Ранее соответствующие решения были приняты в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, а также в Тверской и Ленинградской областях.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
  • Новости
  • ВС РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров