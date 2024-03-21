В России впервые лишили приобретённого гражданства за фейки об армии
ТАСС: Осуждённого в Краснодаре мужчину лишили гражданства за фейки об армии
Осуждённого в прошлом году за фейки о Российской армии мужчину впервые лишили приобретённого гражданства. Как сообщает ТАСС, данный случай — первый известный в стране.
Накануне в местных СМИ стала появляться информация о лишении приобретённого гражданства уроженца Молдавии Александра С. В правоохранительных органах региона эти сведения подтвердили.
По информации объединённой пресс-службы судов Краснодарского края, мужчина был приговорён в 2023 году к шести годам лишения свободы за распространение ложной информации о Российской армии. Вину в содеянном он признал.
Напомним, что Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" вступил в силу 26 октября 2023 года. Документ в том числе расширил перечень преступлений, за которые человека могут лишить приобретённого российского гражданства, — с 18 до 64 статей Уголовного кодекса. Ранее соответствующие решения были приняты в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, а также в Тверской и Ленинградской областях.
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