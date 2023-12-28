МВД лишило гражданства РФ несколько человек после совершения ими преступлений

В нескольких полицейских главках были приняты решения о прекращении российского гражданства приобретших его лиц за совершение преступлений. Как сообщается на сайте "МВД Медиа", к таким мерам прибегли сотрудники управлений по Москве, Московской области, Тверской области, а также по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Первые решения о прекращении гражданства РФ в отношении граждан, совершивших преступления, уже вынесены ГУ МВД России по городу Москве, ГУ МВД России по Московской области, ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области и УМВД России по Тверской области", — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что подобные решения были приняты в отношении лиц, создающих угрозу национальной безопасности нашей страны.