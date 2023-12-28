В Петербурге лишили паспортов РФ первых девяти человек по новому закону о гражданстве

В Санкт-Петербурге девять человек лишились российских паспортов после вступления в силу нового закона о гражданстве. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, они прибыли в нашу страну из ближнего зарубежья.

"Данные лица приобрели гражданство Российской Федерации около 10 лет назад", — рассказали в ведомстве ТАСС.

Большинство из них были осуждены за распространение наркотиков. Сотрудники полиции вручили уже бывшим россиянам уведомления о прекращении гражданства, после чего изъяли и аннулировали паспорта.