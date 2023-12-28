В Петербурге лишили паспортов РФ первых девяти человек по новому закону о гражданстве
В Санкт-Петербурге девять человек лишили паспортов РФ по новому закону
В Санкт-Петербурге девять человек лишились российских паспортов после вступления в силу нового закона о гражданстве. Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, они прибыли в нашу страну из ближнего зарубежья.
"Данные лица приобрели гражданство Российской Федерации около 10 лет назад", — рассказали в ведомстве ТАСС.
Большинство из них были осуждены за распространение наркотиков. Сотрудники полиции вручили уже бывшим россиянам уведомления о прекращении гражданства, после чего изъяли и аннулировали паспорта.
Напомним, Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" вступил в силу 26 октября текущего года. Документ в том числе расширил перечень преступлений, за которые человека могут лишить приобретённого российского гражданства, — с 18 до 64 статей Уголовного кодекса. Причём закон уже работает: соответствующие решения успели принять в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, а также в Тверской и Ленинградской областях.
Shutterstock