Нелегальное пребывание в РФ предложили сделать отягчающим обстоятельством преступления

В СК отметили, что данная инициатива не будет дискриминировать иностранцев в России, так как она затронет только тех лиц, которые находятся в стране незаконно. Помимо этого, правоохранители предложили расширить перечень преступлений, после совершения которых иностранец лишается приобретенного российского гражданства, а ещё стражи правопорядка хотят законодательно закрепить обязательную дактилоскопическую и геномную регистрацию всех иностранных граждан при пересечении границы.