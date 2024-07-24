Нелегальное пребывание в РФ предложили сделать отягчающим обстоятельством преступления
СК предложил сделать нелегальное пребывание в России отягчающим обстоятельством
Следственный комитет России предложил дополнить статью 63 Уголовного кодекса РФ новым отягчающим обстоятельством. Как сообщила в официальном телеграм-канале ведомства представитель СК РФ Светлана Петренко, речь идёт о нелегальном пребывании в стране.
"Полагаем целесообразным дополнить перечень обстоятельств, отягчающих наказание (статья 63 УК РФ), таким пунктом, как "совершение преступления иностранным гражданином, находящимся на территории Российской Федерации в нарушение установленного порядка", — говорится в тексте поста.
В СК отметили, что данная инициатива не будет дискриминировать иностранцев в России, так как она затронет только тех лиц, которые находятся в стране незаконно. Помимо этого, правоохранители предложили расширить перечень преступлений, после совершения которых иностранец лишается приобретенного российского гражданства, а ещё стражи правопорядка хотят законодательно закрепить обязательную дактилоскопическую и геномную регистрацию всех иностранных граждан при пересечении границы.
Ранее Life.ru писал, что петербургские полицейские перекрыли крупный канал нелегальной миграции. По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, преступники легализовали свыше одной тысячи иностранных граждан.
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