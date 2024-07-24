В СК предложили создать единую межведомственную базу учёта мигрантов

В Следственном комитете поступило предложение о создании единой межведомственной базы учёта мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Создать единую межведомственную систему сбора и учёта информации об иностранных гражданах, миграционных потоках, в том числе по вопросам подлинности документов о владении русским языком", — передаётся в сообщении.

Также, согласно заявлению, вынесено предложение об обязательном получении российской сим-карты при первом въезде на территорию РФ. В дальнейшем на основе полученных данных будет сформирован личный кабинет мигранта на портале Госуслуг. Это позволит гарантировать безопасность граждан и осуществлять надлежащий миграционный контроль.

Кроме того, в СК РФ предложили ещё ряд инициатив: создание единой межведомственной системы сбора и учёта информации об иностранных гражданах и подлинности их документов о знании русского языка, установление необходимого уровня владения государственным языком детьми мигрантов для полноценного посещения общеобразовательного учебного заведения, а также синхронизация процессов получения паспорта гражданина РФ и поставки на воинский учёт.