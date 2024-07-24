В СК предложили создать единую межведомственную базу учёта мигрантов
В Следственном комитете поступило предложение о создании единой межведомственной базы учёта мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Создать единую межведомственную систему сбора и учёта информации об иностранных гражданах, миграционных потоках, в том числе по вопросам подлинности документов о владении русским языком", — передаётся в сообщении.
Также, согласно заявлению, вынесено предложение об обязательном получении российской сим-карты при первом въезде на территорию РФ. В дальнейшем на основе полученных данных будет сформирован личный кабинет мигранта на портале Госуслуг. Это позволит гарантировать безопасность граждан и осуществлять надлежащий миграционный контроль.
Кроме того, в СК РФ предложили ещё ряд инициатив: создание единой межведомственной системы сбора и учёта информации об иностранных гражданах и подлинности их документов о знании русского языка, установление необходимого уровня владения государственным языком детьми мигрантов для полноценного посещения общеобразовательного учебного заведения, а также синхронизация процессов получения паспорта гражданина РФ и поставки на воинский учёт.
Ранее Life.ru рассказал о ещё одной инициативе СК с целью усиления контроля за мигрантами на территории России. Для обеспечения надлежащей работы сотрудников у приезжающих в РФ могут потребовать прохождение биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учёта места работы и жительства.
Life.ru