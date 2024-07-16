В Петербурге перекрыли канал миграции, легализовавший более 1 тыс. иностранцев
Петербургские полицейские перекрыли крупный канал нелегальной миграции, в рамках которого преступникам удалось легализовать свыше одной тысячи иностранных граждан. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Как выяснили следователи, злоумышленники реализовали криминальную схему по легализации пребывания в России своих бывших соотечественников и других иностранцев. За отдельную плату они оформляли фиктивную регистрацию мигрантам по месту пребывания.
"Получив пакет содержащих недостоверные сведения документов, приезжие могли обратиться в расположенный в соседнем здании миграционный центр, чтобы сделать легальным свое пребывание в нашей стране", — говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 322.1 УК РФ.
Эт уже не первый подобный случай. Поэтому недавно в Госдуме решили ужесточить наказание за организацию незаконной миграции. Так, теперь подобные преступления будут относиться к тяжким и особо тяжким. Порог ответственности планируется увеличить настолько, чтобы эти преступления было невыгодно совершать.
Кирилл Кухмарь/ТАСС