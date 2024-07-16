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16 июля, 18:55

В Петербурге перекрыли канал миграции, легализовавший более 1 тыс. иностранцев

Петербургские полицейские перекрыли крупный канал нелегальной миграции, в рамках которого преступникам удалось легализовать свыше одной тысячи иностранных граждан. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как выяснили следователи, злоумышленники реализовали криминальную схему по легализации пребывания в России своих бывших соотечественников и других иностранцев. За отдельную плату они оформляли фиктивную регистрацию мигрантам по месту пребывания.

"Получив пакет содержащих недостоверные сведения документов, приезжие могли обратиться в расположенный в соседнем здании миграционный центр, чтобы сделать легальным свое пребывание в нашей стране", — говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 322.1 УК РФ.

"Более чем вдвое": Глава МВД России заявил о росте числа связанных с незаконной миграцией преступлений
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Эт уже не первый подобный случай. Поэтому недавно в Госдуме решили ужесточить наказание за организацию незаконной миграции. Так, теперь подобные преступления будут относиться к тяжким и особо тяжким. Порог ответственности планируется увеличить настолько, чтобы эти преступления было невыгодно совершать.

Обложка ©

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Николь Вербер
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