В Петербурге перекрыли канал миграции, легализовавший более 1 тыс. иностранцев

Петербургские полицейские перекрыли крупный канал нелегальной миграции, в рамках которого преступникам удалось легализовать свыше одной тысячи иностранных граждан. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как выяснили следователи, злоумышленники реализовали криминальную схему по легализации пребывания в России своих бывших соотечественников и других иностранцев. За отдельную плату они оформляли фиктивную регистрацию мигрантам по месту пребывания.

"Получив пакет содержащих недостоверные сведения документов, приезжие могли обратиться в расположенный в соседнем здании миграционный центр, чтобы сделать легальным свое пребывание в нашей стране", — говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 322.1 УК РФ.