В Госдуме хотят ужесточить наказание за организацию незаконной миграции

В Госдуме разработали новый законопроект, согласно которому преступления, связанные с организацией нелегальной миграции, будут относиться к тяжким и особо тяжким. С таким заявлением выступила вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.

"Мы отнесём к категории тяжких и особо тяжких преступлений все преступления, которые связаны с организацией нелегальной миграции", — сказала Яровая журналистам по итогам заседания рабочей группы.

Она добавила, что уполномоченные министерства и правоохранительные органы должны дать обратную связь по законопроекту в течение недели. Яровая уточнила, что наказание за все виды содействия нелегальной миграции, в том числе подделку документов и незаконную регистрацию, ужесточат. Порог ответственности увеличат настолько, чтобы эти преступления было невыгодно совершать. Также парламентарий напомнила, что подобные нарушения закона совершаются исключительно российскими гражданами, что, по сути, является предательством интересов законопослушных граждан.