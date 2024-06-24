Кабмин одобрил идею конфискации имущества за организацию незаконной миграции

Предложение вице-спикера Госдумы Петра Толстого о конфискации денег и имущества, полученных за организацию незаконной миграции, поддержали в Правительстве РФ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

"Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает", — говорится в отзыве кабмина.

На данный момент за организацию незаконного въезда в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в стране или незаконного транзитного проезда предусмотрено лишение свободы сроком до пяти лет. Уточняется, что за 2023 год было зарегистрировано почти две тысячи преступлений по статье "Организация незаконной миграции". При этом за январь – март 2024 года зарегистрировано уже 580 таких преступлений.

"Предлагается распространить действие положений уголовного законодательства о конфискации денег, ценностей и иного имущества, полученных в результате совершения преступления, на случаи организации незаконной миграции", — говорится в проекте Толстого.