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1 июля, 13:29

"Более чем вдвое": Глава МВД России заявил о росте числа связанных с незаконной миграцией преступлений

Колокольцев: В РФ вдвое выросло число связанных с незаконной миграцией преступлений

В России более чем в два раза увеличилось число преступлений в сфере организации нелегальной миграции. Соответствующее заявление сделал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Колокольцев на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Видео © Telegram / IrinaVolk_MVD

"Более чем вдвое увеличилось число выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции", — сказал он на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

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Колокольцев назвал вопросы противодействия нелегальной миграции стратегически важными и подчеркнул, что они должны решаться совместными усилиями правоохранителей и властей. Он также указал, что отдельные противоправные действия иностранцев вызывают широкий общественный резонанс и провоцируют разжигание межнациональной розни. При этом количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых в РФ иностранными гражданами, сократилось на 7,6%, добавил министр.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин также рассказал, что около 10 тысяч мигрантов, которые получили российское гражданство, приняли участие в спецоперации. По его словам, более 30 тысяч получивших российский паспорт граждан поставили на воинский учёт.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Elena Rostunova

Наталья Исакова
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