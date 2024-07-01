"Более чем вдвое": Глава МВД России заявил о росте числа связанных с незаконной миграцией преступлений

В России более чем в два раза увеличилось число преступлений в сфере организации нелегальной миграции. Соответствующее заявление сделал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

Колокольцев на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Видео © Telegram / IrinaVolk_MVD

"Более чем вдвое увеличилось число выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции", — сказал он на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

Колокольцев назвал вопросы противодействия нелегальной миграции стратегически важными и подчеркнул, что они должны решаться совместными усилиями правоохранителей и властей. Он также указал, что отдельные противоправные действия иностранцев вызывают широкий общественный резонанс и провоцируют разжигание межнациональной розни. При этом количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых в РФ иностранными гражданами, сократилось на 7,6%, добавил министр.