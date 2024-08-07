В Совфеде объяснили, почему россияне могут терять в размере пенсии

В России не предусмотрен "потолок" в размере пенсий, однако повлиять на размер выплат может отсутствие повышения зарплаты. Об этом рассказала сенатор Ольга Епифанова, добавив, что данный порядок следует изменить.

"В законодательстве есть понятие предельной базы страховых взносов от работодателей, или, проще говоря, предельного заработка, с которого уплачиваются страховые взносы, и с каждым годом значение предельного заработка растёт. Именно это не только делает невозможным для большинства граждан получение максимального годового числа баллов, но и уменьшает начисления баллов в перспективе", — прокомментировала Епифанова в разговоре с "Газетой.ru".

Как пояснила эксперт, при низкой зарплате, например, равной минимальному прожиточному минимуму (19 242 рублей на 2024 год — прим. Life.ru), человек сможет набрать не более 1,04 пенсионного балла, что составляет всего лишь 135 рублей будущей пенсии. Для получения 10 баллов, что является максимальным значением за год, нужно зарабатывать не менее 187 тысяч рублей. Таким образом, при средней зарплате в 30 тысяч рублей в регионах граждане могут рассчитывать в год на 1,8 пенсионного балла.

В 2022 году для получения 10 пенсионных баллов работникам нужно было зарабатывать не менее 130 тысяч рублей в месяц. В 2023 — 159 тысяч.