Россиянам рассказали о малоизвестном способе увеличить пенсию

Российским пенсионерам назвали способ, благодаря которому можно увеличить свой доход. О нём знают лишь единицы, отметил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко в беседе с "Лентой.ру".

По словам эксперта, в нашей стране для пенсионеров предусмотрена компенсационная выплата по уходу. Это ежемесячная помощь в размере 1,2 тысячи рублей. Она назначается гражданам, которые не могут заботиться о себе, и прибавляется к пенсии. Получать компенсацию могут дети-инвалиды, инвалиды I группы и пенсионеры, нуждающиеся в помощи по заключению врача. Эти средства можно оставить себе или отдавать помощникам.

"Даже если пожилой человек активен, патронаж может быть оформлен", — подчеркнул экономист.

Компенсация также полагается тем, кто ухаживает за пожилыми и инвалидами и нигде официально не работает. На неё могут рассчитывать в том числе студенты и школьники с 14 лет с согласия родителей. Для этого надо явиться с пенсионером в отделение Социального фонда России или в МФЦ и написать два заявления. Можно подать заявку и дистанционно — через портал Госуслуг, заключил Щербаченко.