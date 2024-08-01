Эксперт объяснил, что происходит с социальными выплатами человека после смерти

Выплата пенсий прекращается после смерти или признания человека без вести пропавшим. Соответствующее постановление выносит социальный фонд. Об этом рассказала доцент департамента публичного права факультета права НИУ ВШЭ Фатима Дзгоева.

"Прекращение выплаты пенсий возможно, например, в случае смерти пенсионера, либо в случае объявления его в установленном порядке умершим или признания его безвестно отсутствующим", — прокомментировала Дзгоева в беседе с РИА Новости.

Эксперт подчеркнула, что выплаты по страховой пенсии перестают начисляться, если пенсионер в течение полугода не получал её. Также это касается ситуации, когда человек потерял право на льготу, самостоятельно от неё отказался, либо же ему аннулировали вид на жительство получателя. Последнее касается лишь иностранных граждан или лиц без гражданства РФ.

По словам доцента, выплаты возобновляются лишь в том случае, если пенсионер устранил обстоятельства, приведшие к их прекращению. К примеру, если человек подаст заявление на возобновление выплат или проверку собственного статуса.