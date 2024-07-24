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24 июля, 15:55

Стало известно, кто среди лидеров ЕС получает самую огромную зарплату

VSquare: Самую высокую зарплату среди глав стран-членов ЕС получает Олаф Шольц

Самую высокую заработную плату среди глав стран-членов Евросоюза получает канцлер Германии Олаф Шольц. Его ежемесячный доход составляет около 29 тысяч евро (около 2,7 млн рублей), пишет портал VSquare.

"Самая высокая зарплатау канцлера Германии Олафа Шольца, который зарабатывает 348 300 евро в год, или примерно 29 тысяч евро в месяц", — передаётся в сообщении.

Согласно приведённым данным, доход Шольца в 5,9 раза выше, чем у среднестатистического немца. Немногим меньше Шольца зарабатывает канцлер Австрии Карл Нехаммер, а на третьем месте расположился премьер-министр Люксембурга Люк Фриден.

Упомянул портал и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он, согласно данным, получает самую высокую зарплату среди членов Евросоюза по отношению к средней заработной плате в его стране (191 702 евро в год, в 9,5 раза больше средней по стране). Следом за ним идут премьер-министр Словакии Роберт Фицо и чешский глава правительства Петр Фиала.

Шольц заявил о намерении переизбраться в 2025 году
Шольц заявил о намерении переизбраться в 2025 году

Ранее Шольц заявил о намерении переизбираться на пост канцлера Германии. Этот пост он занимает с конца 2021 года.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Мария Любицкая
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