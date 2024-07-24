Стало известно, кто среди лидеров ЕС получает самую огромную зарплату
VSquare: Самую высокую зарплату среди глав стран-членов ЕС получает Олаф Шольц
Самую высокую заработную плату среди глав стран-членов Евросоюза получает канцлер Германии Олаф Шольц. Его ежемесячный доход составляет около 29 тысяч евро (около 2,7 млн рублей), пишет портал VSquare.
"Самая высокая зарплата — у канцлера Германии Олафа Шольца, который зарабатывает 348 300 евро в год, или примерно 29 тысяч евро в месяц", — передаётся в сообщении.
Согласно приведённым данным, доход Шольца в 5,9 раза выше, чем у среднестатистического немца. Немногим меньше Шольца зарабатывает канцлер Австрии Карл Нехаммер, а на третьем месте расположился премьер-министр Люксембурга Люк Фриден.
Упомянул портал и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он, согласно данным, получает самую высокую зарплату среди членов Евросоюза по отношению к средней заработной плате в его стране (191 702 евро в год, в 9,5 раза больше средней по стране). Следом за ним идут премьер-министр Словакии Роберт Фицо и чешский глава правительства Петр Фиала.
Ранее Шольц заявил о намерении переизбираться на пост канцлера Германии. Этот пост он занимает с конца 2021 года.
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