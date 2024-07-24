Шольц заявил о намерении переизбраться в 2025 году

Канцлер Германии Олаф Шольц снова заявил о намерении переизбраться на пост главы правительства в 2025 году.

"Будучи канцлером, я буду баллотироваться, чтобы снова стать канцлером", — заявил он в ходе пресс-конференции.

Напомним, Шольц стал канцлером ФРГ в декабре 2021 года. До этого он занимал посты министра труда и соцвопросов, бургомистра Гамбурга, вице-канцлера и главы Минфина. В 2025 году Шольц собирается снова побороться за место главы кабмина Германии, несмотря на низкие рейтинги своей социал-демократической партии (СДПГ) и правящей коалиции, вызванные поддержкой Украины.