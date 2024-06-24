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24 июня, 01:49

Шольц объяснил, как из-за Киева у правящей партии Германии падает популярность

Шольц: У правящей коалиции ФРГ падает популярность из-за поддержки Украины

Правящая коалиция Германии становится всё менее популярной из-за того, что поддерживает Украину и вводит санкции против России. Об этом в эфире телеканала ARD рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он подчеркнул, что многие граждане страны выступают против подобных решений властей.

"Но, на мой взгляд, альтернативного варианта, состоящего в том, чтобы этого не делать, не существует", — сообщил Шольц.

Политик уточнил, что всегда выступал за то, чтобы страны использовали все возможности для мирного развития конфликта, которое при этом не должно означать капитуляцию Украины. В качестве одного из позитивных примеров этого он привёл прошедшую конференцию в Швейцарии.

В ФРГ похвастались, что ВСУ применяют немецкую гаубицу для ударов по России
В ФРГ похвастались, что ВСУ применяют немецкую гаубицу для ударов по России

Ранее ударом ВС РФ была уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства. Кроме того, за сутки российским военным удалось ликвидировать две радиолокационные станции и поразить скопления живой силы и техники ВСУ в 118 районах.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Анатолий Симоненко
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