В ФРГ похвастались, что ВСУ применяют немецкую гаубицу для ударов по России Bild: ВСУ начали использовать немецкую Panzerhaubitze 2000 для ударов по России 21 июня, 13:32 ВСУ используют немецкую гаубицу Panzerhaubitze 2000. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

В Харьковской области украинские военные используют для обстрелов российской территории немецкую гаубицу Panzerhaubitze 2000, дальность ударов которой доходит до 40 километров. Об этом пишет Bild.

Как рассказал журналист издания, побывавший на позициях ВСУ, гаубица расположена в блиндаже в непосредственной близости от российской границы. В случае получения команды украинские военные вывозят немецкую технику, совершают выстрелы и вновь откатывают её в укрытие.

При этом бойцы ВСУ жалуются, что из-за наступившей жары иностранная гаубица часто даёт сбои, хотя при работе она достаточно точна и прочна. Также украинские солдаты недовольны отсутствием запчастей к технике, которая быстро изнашивается и постоянно требует обслуживания и ремонта.

Ранее официальный представитель Правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории России предоставленным Берлином оружием. В ФРГ убеждены, что их решение не нарушает нормы международного права. При этом немецкий канцлер Олаф Шольц до этого неоднократно говорил, что не видит причин для расширения области применения немецкого оружия Киевом. В частности, он призывал всеми способами уберегать НАТО от конфликта с Россией.

Авторы Татьяна Миссуми