Шольц признался, что до сих пор пользуется ламповым телевизором 21 июля, 15:43 Олаф Шольц. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал, что у него дома до сих пор стоит ламповый телевизор, который прекрасно работает. Об этом пишет Bild, комментируя мероприятие в Дрездене, где выступал политик. На форуме основной темой стали электромобили, а также недоверие к ним со стороны немцев.

"И тут Шольц признаётся: у него дома до сих пор стоит ламповый телевизор. Это старая вещь, но она до сих пор исправна. Этому устройству, вероятно, столько же лет, сколько и любимому портфелю Шольца (который политик носит с собой на протяжении 40 лет. — Прим. Life.ru)", — говорится в статье.

По мнению канцлера, нет смысла покупать современный телевизор, так как через год появится ещё более усовершенствованная модель, а значит, это будет бесконечная гонка за идеалом. Организаторы форума были явно недовольны позицией Шольца, отмечается в материале. Чтобы сгладить острые углы, политик всё же поддержал прогресс и призвал немцев покупать электромобили, несмотря на риски.

Ранее Шольц заявил, что ведущие мировые державы должны вернуться к обсуждению соглашения о контроле над вооружениями. Канцлер ФРГ обвинил Россию в том, что она вышла из всех договоров о разоружении, поэтому западные страны должны быть настолько сильными, чтобы никто не мог на них напасть.

Авторы Татьяна Миссуми