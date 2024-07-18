Шольц призвал страны вернуться к диалогу о контроле над вооружениями
Олаф Шольц. Обложка © X / Bundeskanzler Olaf Scholz
Ведущие мировые державы должны вернуться к обсуждению соглашения о контроле над вооружениями, уверен канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Всё, что мы делаем, должно привести к тому моменту — каким бы далёким он ни казался — когда у нас снова будет время для разговоров о контроле над вооружениями между крупными мировыми державами", — сказал Шольц в интервью телеканалу ARD, отвечая на вопрос, понимает ли он опасения немцев относительно возможного начала холодной войны.
Шольц обвинил Россию в том, что она вышла из всех соглашений о разоружении, поэтому западные страны должны быть настолько сильными, чтобы никто не мог на них напасть.
Ранее в США заявили о желании разместить в Германии дальнобойные ракеты, а также гиперзвуковое оружие. В МИД РФ предупредили, что Россия на такую угрозу ответит спокойным действием военного характера. В НАТО одобрили планы американского правительства.