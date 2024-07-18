Шольц призвал страны вернуться к диалогу о контроле над вооружениями

"Всё, что мы делаем, должно привести к тому моменту — каким бы далёким он ни казался — когда у нас снова будет время для разговоров о контроле над вооружениями между крупными мировыми державами", — сказал Шольц в интервью телеканалу ARD, отвечая на вопрос, понимает ли он опасения немцев относительно возможного начала холодной войны.