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13 сентября, 14:19

Минюст РФ признал издание «Собеседник»* иноагентом

Министерство юстиции РФ включило газету «Собеседник»* в реестр иноагентов. По данным ведомства, издание распространяло фейки о решениях российских властей и о Вооружённых силах РФ.

«Общество с ограниченной ответственностью «Собеседник-Медиа»*... выступало против специальной военной операции на Украине, принимало участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», — говорится в сообщении Минюста.

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А ранее стало известно, что Министерство юстиции РФ исключило из перечня иностранных агентов 209 человек, что составляет почти четверть из числа ранее включённых в него.

* Внесено Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Александра Вишнякова
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