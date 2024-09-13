Минюст РФ признал издание «Собеседник»* иноагентом

Министерство юстиции РФ включило газету «Собеседник»* в реестр иноагентов. По данным ведомства, издание распространяло фейки о решениях российских властей и о Вооружённых силах РФ.

«Общество с ограниченной ответственностью «Собеседник-Медиа»*... выступало против специальной военной операции на Украине, принимало участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», — говорится в сообщении Минюста.

А ранее стало известно, что Министерство юстиции РФ исключило из перечня иностранных агентов 209 человек, что составляет почти четверть из числа ранее включённых в него.