Минюст снял статус иноагента с четверти лиц из реестра Глава Минюста Чуйченко сообщил, что из реестра иноагентов исключено 209 человек 3 сентября, 09:55 Минюст РФ. Обложка © ТАСС / Андрей Любимов

Министерство юстиции РФ исключило из перечня иностранных агентов 209 человек, что составляет почти четверть из числа ранее включённых в него. Об этом сообщил глава ведомства Константин Чуйченко во время заседания.

«На сегодняшний день из реестра иностранных агентов исключено 209 лиц, что составляет около 25% от общего количества лиц, ранее учтённых в реестре. Из них по личному заявлению иностранного агента исключено 71 лицо. Это значит, что Минюст проверил достоверность указанных в заявлении сведений и установил отсутствие признаков иностранного агента», — уточнил он.

Чиновник добавил, что иноагент может быть исключён из списка либо по собственному заявлению, либо по инициативе Минюста. При этом у нарушителя к этому моменту должны отсутствовать признаки деятельности, из-за которых он попал в перечень. Министр подчеркнул, что ведомство постоянно проводит мониторинг работы иноагентов.

Сбежавший за границу иноагент Михаил Шац* пытается избавиться от последней недвижимости в России. Чтобы поскорее продать элитное жильё на столичных Патриках, шоумен решил прибегнуть к обкатанной схеме. Он просто переписывает жильё на подставного владельца.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Авторы Татьяна Миссуми