Роскомнадзор раскусил уловку каналов-иноагентов «Незыгарь»* и BRIEF* со сменой названия

Каналы-иноагенты обязаны добавлять соответствующую маркировку даже после смены названия или адреса в интернете. Отсутствие таковой повлечёт за собой административную ответственность. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение из Роскомнадзора.

«Сменив название или адрес в Интернете, каналы-иноагенты обязаны продолжать маркировку материалов. За отсутствие указания на статус иноагента предусмотрена административная ответственность», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В Роскомнадзоре сообщили, что изучают вопрос о заведении административных дел против администраторов телеграм-каналов BRIEF* и «Незыгарь»* по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента, за которое предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей.

Ранее Минюст РФ пополнил список иноагентов телеграм-каналами BRIEF*, "Незыгарь"*, "Сирена"*. По информации ведомства, они распространяли фейки о решениях российских властей. После этого руководство первого решило сменить название на "ЕЖ/дневник", а второй поменял имя на "НZГ", однако такой ход не сработал.