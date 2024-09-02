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2 сентября, 15:12

Роскомнадзор раскусил уловку каналов-иноагентов «Незыгарь»* и BRIEF* со сменой названия

Роскомнадзор: Иноагенты обязаны добавлять маркировку даже при смене названия

Каналы-иноагенты обязаны добавлять соответствующую маркировку даже после смены названия или адреса в интернете. Отсутствие таковой повлечёт за собой административную ответственность. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение из Роскомнадзора.

«Сменив название или адрес в Интернете, каналы-иноагенты обязаны продолжать маркировку материалов. За отсутствие указания на статус иноагента предусмотрена административная ответственность», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В Роскомнадзоре сообщили, что изучают вопрос о заведении административных дел против администраторов телеграм-каналов BRIEF* и «Незыгарь»* по статье о нарушении порядка деятельности иностранного агента, за которое предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей.

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Ранее Минюст РФ пополнил список иноагентов телеграм-каналами BRIEF*, "Незыгарь"*, "Сирена"*. По информации ведомства, они распространяли фейки о решениях российских властей. После этого руководство первого решило сменить название на "ЕЖ/дневник", а второй поменял имя на "НZГ", однако такой ход не сработал.

* Выполняют функции иноагента в России.

Владимир Озеров
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