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30 августа, 14:49

Основателя проекта «Медуза»* Галину Тимченко** внесли в реестр иноагентов

Галина Тимченко*. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Галина Тимченко*. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Основатель проекта Meduza* Галина Тимченко** признана иностранным агентом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции России.

Также в список попали юрист Елена Лукьянова**, организации "Гражданская инициатива против экологической преступности"** и "Коалиция Новосибирск 2020"**.

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Ранее реестр иностранных агентов пополнил фонд голливудского актёра Джорджа Клуни Clooney Foundation for Justice*** («Фонд Клуни за справедливость»***). Генпрокуратура приняла соответствующее решение в середине августа.

* Организация признана Минюстом иностранным агентом, а её деятельность нежелательной на территории России

** Внесены в реестр иностранных агентов

*** Деятельность организации признана нежелательной в РФ

Матвей Константинов
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