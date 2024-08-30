Основателя проекта «Медуза»* Галину Тимченко** внесли в реестр иноагентов
Галина Тимченко*. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
Основатель проекта Meduza* Галина Тимченко** признана иностранным агентом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции России.
Также в список попали юрист Елена Лукьянова**, организации "Гражданская инициатива против экологической преступности"** и "Коалиция Новосибирск 2020"**.
Ранее реестр иностранных агентов пополнил фонд голливудского актёра Джорджа Клуни Clooney Foundation for Justice*** («Фонд Клуни за справедливость»***). Генпрокуратура приняла соответствующее решение в середине августа.
* Организация признана Минюстом иностранным агентом, а её деятельность нежелательной на территории России
** Внесены в реестр иностранных агентов
*** Деятельность организации признана нежелательной в РФ