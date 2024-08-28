Минюст РФ внёс «Фонд Клуни за справедливость»* в список нежелательных НПО
Джордж Клуни. Обложка © ТАСС / Rolf Vennenbernd
Фонд голливудского актёра Джорджа Клуни Clooney Foundation for Justice* («Фонд Клуни за справедливость»*) пополнил список иностранных и международных неправительственных организаций Минюста РФ, деятельность которых признана нежелательной в России. Об этом говорится на официальном сайте министерства. Также в список внесли основанную в Германии НПО «Депутаты мирной России»*.
«Clooney Foundation for Justice* («Фонд Клуни за справедливость»*), США. Распоряжение Минюста № 1069-р от 27.08.2024. Решение Генпрокуратуры РФ от 14.08.2024», — указано в перечне ведомства.
Ранее Life.ru сообщал о признании Генеральной прокуратурой «Фонда Клуни»* нежелательной организацией в России. В Госдуме объяснили, что его деятельность характеризуется очевидной антироссийской направленностью, в частности угрозами и обвинениями в адрес отечественных журналистов, что не должно было оставаться без справедливого ответа со стороны РФ.
* Деятельность организации признана нежелательной в России.