Минюст РФ внёс «Фонд Клуни за справедливость»* в список нежелательных НПО

Фонд голливудского актёра Джорджа Клуни Clooney Foundation for Justice* («Фонд Клуни за справедливость»*) пополнил список иностранных и международных неправительственных организаций Минюста РФ, деятельность которых признана нежелательной в России. Об этом говорится на официальном сайте министерства. Также в список внесли основанную в Германии НПО «Депутаты мирной России»*.