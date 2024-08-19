В Госдуме объяснили, почему "Фонд Клуни"* признали нежелательным в России

Деятельность иностранной неправительственной организации "Фонд Клуни за справедливость"*, которая признана нежелательной на территории нашей страны, известна своей антироссийской направленностью. Об этом заявил глава Государственной комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв.

Парламентарий подчеркнул, что нельзя было оставить без ответа конкретные шаги фонда против наших политиков и журналистов.

"Угрозы и необоснованные обвинения в адрес российских политиков, попытки организовать преследование российских журналистов за рубежом за правдивые репортажи о нашей стране и происходящем в зоне СВО не могли остаться без ответа", — заявил народный избранник NEWS.ru.

Напомним, деятельность американской НПО Clooney Foundation for Justice* была признана нежелательной на территории России в понедельник, 19 августа. Соответствующее решение приняла Генпрокуратура. В надзорном ведомстве пояснили, что фонд, основанный актёром Джорджем Клуни, занимается дискредитацией нашей страны и другими негативными действиями против граждан РФ.