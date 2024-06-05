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Захарова считает, что Клуни за деньги отрабатывал антироссийскую повестку

5 июня, 09:33
Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Большинство американских актёров сделали головокружительную карьеру лишь потому, что лоббируют "правильную" политическую позицию. Об этом сообщила в эфире "Радио Sputnik" официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя нелепые оправдания Джорджа Клуни после угроз сотрудницы его фонда в адрес журналистов из России.

"Когда Клуни начал говорить, что "нас не так поняли", — да нет, мы всё правильно поняли. Вы, чета Клуни со своим фондом, берёте деньги за лоббирование, а иногда даже не лоббирование, а продвижение той повестки, которую вам за эти деньги и дают", отметила дипломат.

Захарова пояснила, что самые топовые актёры США "имеют нагрузку" в виде какой-либо злободневной темы, которую отрабатывают на публике за деньги. В частности, это может быть антироссийская позиция, когда артист всячески демонизирует Россию и тем самым формирует "нужное" у аудитории мнение.

Захарова призвала фонд Клуни разобраться в фейке о Буче
Захарова призвала фонд Клуни разобраться в фейке о Буче

Ранее стало известно, что учреждённый американским актёром Джорджем Клуни и его женой Амаль фонд "За справедливость" собирается добиться от ЕС и МУС арестов находящихся за рубежом российских журналистов. Организация намерена проводить подобные акции в отношении всех работников российских СМИ, включая "главных и неглавных редакторов", а также тех, кто говорит "в эфире или на своих страницах в соцсетях". В Кремле назвали команду фонда Клуни безумцами. Позже актёр начал оправдываться, что сотрудников его фонда не так поняли, а угрозы российским журналистам он назвал "оговоркой".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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