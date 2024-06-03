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Регион
3 июня, 13:36

Захарова призвала фонд Клуни разобраться в фейке о Буче

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала фонд американского актёра Джорджа Клуни, который заявил, что его сотрудника неправильно поняли, когда тот пообещал российским журналистам задержания на Западе, разобраться в фейке о Буче.

"Мы как раз очень хорошо поняли и Клуни, и его организацию. Поэтому хотели бы предложить им заняться реальной помощью журналистам и добыть список "погибших" в Буче горожан, чьи тела якобы были представлены мировыми СМИ в качестве жертв "российского насилия", — написала Захарова в своём телеграм-канале.

По её словам, общественность до сих пор не знает, что за тела на том видео, которое СNN и ВВС показывали в эфире. По её словам, список якобы погибших может помочь отмыться иностранным журналистам от "исторического бесчестья".

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Ранее стало известно, что учреждённый Клуни и его женой Амаль фонд "За справедливость" собирается добиться от ЕС и МУС арестов находящихся за рубежом российских журналистов. В объединении планировали проводить такие акции в отношении всех работников российских изданий. Позже артист опроверг эту информацию, заявив, что сотрудники его фонда неправильно выразились. В Кремле сочли его идею безумной. В МИД РФ его предложение тоже разнесли в пух и прах.

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Telegram / МИД России

Александра Мышляева
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