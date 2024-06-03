Захарова призвала фонд Клуни разобраться в фейке о Буче

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала фонд американского актёра Джорджа Клуни, который заявил, что его сотрудника неправильно поняли, когда тот пообещал российским журналистам задержания на Западе, разобраться в фейке о Буче.

"Мы как раз очень хорошо поняли и Клуни, и его организацию. Поэтому хотели бы предложить им заняться реальной помощью журналистам и добыть список "погибших" в Буче горожан, чьи тела якобы были представлены мировыми СМИ в качестве жертв "российского насилия", — написала Захарова в своём телеграм-канале.