Захарова призвала фонд Клуни разобраться в фейке о Буче
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала фонд американского актёра Джорджа Клуни, который заявил, что его сотрудника неправильно поняли, когда тот пообещал российским журналистам задержания на Западе, разобраться в фейке о Буче.
"Мы как раз очень хорошо поняли и Клуни, и его организацию. Поэтому хотели бы предложить им заняться реальной помощью журналистам и добыть список "погибших" в Буче горожан, чьи тела якобы были представлены мировыми СМИ в качестве жертв "российского насилия", — написала Захарова в своём телеграм-канале.
По её словам, общественность до сих пор не знает, что за тела на том видео, которое СNN и ВВС показывали в эфире. По её словам, список якобы погибших может помочь отмыться иностранным журналистам от "исторического бесчестья".
Ранее стало известно, что учреждённый Клуни и его женой Амаль фонд "За справедливость" собирается добиться от ЕС и МУС арестов находящихся за рубежом российских журналистов. В объединении планировали проводить такие акции в отношении всех работников российских изданий. Позже артист опроверг эту информацию, заявив, что сотрудники его фонда неправильно выразились. В Кремле сочли его идею безумной. В МИД РФ его предложение тоже разнесли в пух и прах.
Telegram / МИД России