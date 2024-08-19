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19 августа, 05:37

Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность фонда Джорджа Клуни

Джордж Клуни. Обложка © ТАСС / AP / Rolf Vennenbernd

Джордж Клуни. Обложка © ТАСС / AP / Rolf Vennenbernd

Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность фонда американского актёра Джорджа Клуни. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

"Деятельность иностранной неправительственной организации Clooney Foundation for Justice, США ("Фонд Клуни за справедливость") признана нежелательной на территории нашей страны", — говорится в сообщении.

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Как указали в Генпрокуратуре, НПО основана в Нью-Йорке актёром Клуни и его супругой. Там также пояснили, что фонд "с голливудским размахом проводит работу, направленную на дискредитацию РФ". Кроме того, организация активно поддерживает "покинувших РФ лжепатриотов, участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций". Также фонд продвигает инициативы уголовного преследования властей РФ, публично тиражирует негативные псевдоэкспертные оценки российского законодательства об иноагентах и НПО.

Ранее сообщалось, что фонд американского актёра Джорджа Клуни призвал арестовать всех российских журналистов в Европе. Кремль счёл авторов инициативы безумцами, а зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и вовсе пригрозил звезде фильма "От заката до рассвета" превентивными мерами.

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Иван Косицын
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