Генпрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность фонда Джорджа Клуни

Как указали в Генпрокуратуре, НПО основана в Нью-Йорке актёром Клуни и его супругой. Там также пояснили, что фонд "с голливудским размахом проводит работу, направленную на дискредитацию РФ". Кроме того, организация активно поддерживает "покинувших РФ лжепатриотов, участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций". Также фонд продвигает инициативы уголовного преследования властей РФ, публично тиражирует негативные псевдоэкспертные оценки российского законодательства об иноагентах и НПО.