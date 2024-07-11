Клуни призвал Байдена выйти из президентской гонки из-за возраста
Актёр Клуни призвал Байдена уступить место другому кандидату от демократов
Джордж Клуни. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Denis Makarenko
Главе США Джо Байдену нужно покинуть предвыборную гонку, в ином случае у демократов не останется никакого шанса победить на грядущих президентских выборах. Такое мнение в своей колонке для газеты The New York Times высказал актёр Джордж Клуни.
Он добавил, что давно поддерживает Демократическую партию страны и даже недавно вёл мероприятие по сбору средств на предвыборную кампанию нынешнего главы администрации Штатов.
"Я люблю Джо Байдена — в роли сенатора, вице-президента и президента. Я считаю его другом и верю в него, в его характер, моральные устои. За последние четыре года он одержал множество побед, однако в борьбе со временем он победить не может", — подчеркнул Клуни.
Актёр обратил внимание, что демократы с Байденом проиграют в президентской гонке, а что ещё хуже — окажутся в меньшинстве в Конгрессе страны. Зато если сменится претендент от демократов, может появиться шанс показать возможность будущего без тщательного изучения оппонентов и отрицательной агитации.
Публикацию оценил бизнесмен Илон Маск, поставив под сомнение авторство Клуни. По его версии, текст написал некто, работающий на Национальный комитет Демократической партии.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп вызвал нынешнего руководителя страны Джо Байдена на новые дебаты, предложив провести их на этой неделе, чтобы его соперник мог реабилитироваться за провал. Об этом политик заявил, выступая перед сторонниками в штате Флорида.