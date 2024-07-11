Клуни призвал Байдена выйти из президентской гонки из-за возраста

Главе США Джо Байдену нужно покинуть предвыборную гонку, в ином случае у демократов не останется никакого шанса победить на грядущих президентских выборах. Такое мнение в своей колонке для газеты The New York Times высказал актёр Джордж Клуни.

Он добавил, что давно поддерживает Демократическую партию страны и даже недавно вёл мероприятие по сбору средств на предвыборную кампанию нынешнего главы администрации Штатов.

"Я люблю Джо Байдена — в роли сенатора, вице-президента и президента. Я считаю его другом и верю в него, в его характер, моральные устои. За последние четыре года он одержал множество побед, однако в борьбе со временем он победить не может", — подчеркнул Клуни.

Актёр обратил внимание, что демократы с Байденом проиграют в президентской гонке, а что ещё хуже — окажутся в меньшинстве в Конгрессе страны. Зато если сменится претендент от демократов, может появиться шанс показать возможность будущего без тщательного изучения оппонентов и отрицательной агитации.

Публикацию оценил бизнесмен Илон Маск, поставив под сомнение авторство Клуни. По его версии, текст написал некто, работающий на Национальный комитет Демократической партии.