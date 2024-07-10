Трамп предложил Байдену новые дебаты на этой неделе

Бывший президент США Дональд Трамп вызвал нынешнего руководителя страны Джо Байдена на новые дебаты, предложив провести их на этой неделе, чтобы его соперник мог реабилитироваться за провал. Об этом политик заявил, выступая перед сторонниками в штате Флорида.

"Не жалейте его. Сегодня вечером я официально предлагаю Джо шанс реабилитироваться перед всем миром <...>. Давайте проведём ещё одни дебаты на этой неделе, чтобы сонный Джо Байден смог доказать всем, что он может стать президентом", — заявил Трамп.