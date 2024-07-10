Трамп предложил Байдену новые дебаты на этой неделе
Трамп предложил Байдену вновь провести дебаты и реабилитироваться после провала
Бывший президент США Дональд Трамп вызвал нынешнего руководителя страны Джо Байдена на новые дебаты, предложив провести их на этой неделе, чтобы его соперник мог реабилитироваться за провал. Об этом политик заявил, выступая перед сторонниками в штате Флорида.
"Не жалейте его. Сегодня вечером я официально предлагаю Джо шанс реабилитироваться перед всем миром <...>. Давайте проведём ещё одни дебаты на этой неделе, чтобы сонный Джо Байден смог доказать всем, что он может стать президентом", — заявил Трамп.
Предыдущие дебаты состоялись 28 июня. Спор завершился явно не в пользу нынешнего хозяина Белого дома: он выглядел потерянным и заторможенным. В результате рейтинг политика резко полетел вниз. СМИ позднее узнали, что в Белом доме принимали одного из ведущих специалистов по болезни Паркинсона. Однако же Байден заверил, что готов продолжать президентскую гонку и даже намерен победить Трампа.
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