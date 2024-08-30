Шац* пытается продать последнюю квартиру в России по обкатанной у иноагентов схеме

Сбежавший за границу иноагент Михаил Шац* пытается избавиться от последней недвижимости в России. Чтобы поскорее продать элитное жильё на столичных Патриках, шоумен решил прибегнуть к обкатанной схеме. Детали истории узнал SHOT.









По данным канала, иноагент решил продать свою квартиру на Патриарших прудах в Москве, которая является последней недвижимостью комика в России. Жильё Шаца* выставлено на сайте объявлений за 100 млн рублей, его площадь — 180 квадратных метров. Там находятся гостиная, четыре спальни, одна из которых — с гардеробной, три санузла и изолированная кухня.

Чтобы продать элитное жильё, комик прибегнул к уже обкатанной у иноагентов схеме. Дело в том, что недвижимость иноагентов в России продаётся не так хорошо, как им хотелось бы, поэтому некогда успешные творческие деятели переписывают квартиры на других собственников и держат свои имена в секрете. К этому способу прибегнул и Шац*: в апреле у квартиры шоумена появился новый владелец — его брат Леонид Шац.

Напомним, что Шац* после начала СВО стал активно оскорблять россиян и поддерживать ВСУ, после чего он уехал в Израиль. Российская сторона по достоинству оценила «усердия» комика и присвоила ему почётное звание иноагента. За рубежом шоумен оказался никому не нужен: он пытается заработать на жизнь, выступая перед эмигрантами. Отсутствие былой славы и средств к существованию также вынудило его избавиться от родового гнезда в Петербурге.