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27 августа, 05:22

Михаил Шац* продал квартиру в Петербурге с семейным фотоархивом в подарок

Михаил Шац*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mikhailshats

Михаил Шац*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mikhailshats

Шоумен-иноагент Михаил Шац* продал своё "родовое гнездо" в Питере. Квартиру показывали покупателем, даже не сняв со стены семейный фотоархив. Об этом пишет SHOT.

  • Настенный фотоархив в квартире Шаца*. Фото © Telegram / SHOT
    Настенный фотоархив в квартире Шаца*. Фото © Telegram / SHOT
  • Туалет в квартире Шаца*. Фото © Telegram / SHOT
    Туалет в квартире Шаца*. Фото © Telegram / SHOT
  • Кухня в квартире Шаца*. Фото © Telegram / SHOT
    Кухня в квартире Шаца*. Фото © Telegram / SHOT
  • Спальня в квартире Шаца*. Фото © Telegram / SHOT
    Спальня в квартире Шаца*. Фото © Telegram / SHOT
  • Гостиная в квартире Шаца*. Фото © Telegram / SHOT
    Гостиная в квартире Шаца*. Фото © Telegram / SHOT

Настенный фотоархив в квартире Шаца*. Фото © Telegram / SHOT

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От своей недвижимости в России комик-телеведущий начал избавляться в прошлом году. Изначально трёшку площадью 82 квадрата со свеженьким ремонтом на улице Моховой недалеко от Марсова поля выставили за 40 млн. Но желающих на иноагентскую недвижимость особо не было. Пришлось скидывать цену. В итоге квартиру продали за 33 млн.

Михаил Шац* рассказывал, что получил израильское гражданство ещё в 2015 году, но из РФ в Израиль уехал только после начала СВО и теперь гастролирует там. Этой зимой Шац развёлся со своей женой-иноагентшей Татьяной Лазаревой**. В РФ у шоумена заблокированы счета ИП — он после отъезда не представил налоговую декларацию. Также его штрафовали на 30 тысяч за отсутствие иногентской маркировки в соцсетях.

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Спустя год после получения статуса иноагента Михаил Шац* покинул Россию и улетел в Тель-Авив. Кстати, счета нескольких его компаний в РФ уже заблокированы, однако у телеведущего здесь осталось несколько квартир и машин, оформленных на жену. Ранее Life.ru в своём материале подробно рассказал о том, как чувствует себя шоумен сейчас за границей и почему его тоска по родине до сих пор не угасает.

*Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

**Внесена в России в реестр иноагентов и список террористов и экстремистов.

Владимир Озеров
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