Михаил Шац* продал квартиру в Петербурге с семейным фотоархивом в подарок

От своей недвижимости в России комик-телеведущий начал избавляться в прошлом году. Изначально трёшку площадью 82 квадрата со свеженьким ремонтом на улице Моховой недалеко от Марсова поля выставили за 40 млн. Но желающих на иноагентскую недвижимость особо не было. Пришлось скидывать цену. В итоге квартиру продали за 33 млн.

Михаил Шац* рассказывал, что получил израильское гражданство ещё в 2015 году, но из РФ в Израиль уехал только после начала СВО и теперь гастролирует там. Этой зимой Шац развёлся со своей женой-иноагентшей Татьяной Лазаревой**. В РФ у шоумена заблокированы счета ИП — он после отъезда не представил налоговую декларацию. Также его штрафовали на 30 тысяч за отсутствие иногентской маркировки в соцсетях.