Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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2 апреля, 16:12

У покинувшего Россию Михаила Шаца на родине остались квартиры и дорогие машины

У уехавшего в Израиль российского шоумена Михаила Шаца* в России остался большой двухэтажный дом, квартиры и несколько машин, оформленных на жену.

Как выяснил Лайф, дом Шаца находится в подмосковном Пестове, кроме него есть шестикомнатная квартира площадью более 180 квадратных метров на углу улиц Садовой-Кудринской и Спиридоновки.

Помимо московского имущества, у комика есть и питерское. Его родной дом находится в Центральном районе Санкт-Петербурга на улице Моховой — в 800 метрах от Марсова поля. А вот записанные на супругу машины Шаца — это BMW, Volvo, Jeep Cherokee, Lexus RХ300 и Toyota FJ.

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Сейчас артист даёт концерты в Европе. Свою активность в этом он объясняет тем, что хочет сбежать от ностальгии по России. В конце прошлого года он говорил, что ему не хватает родных, друзей и питерских лесов.

Ранее Лайф писал о том, что телеведущий Михаил Шац улетел в Тель-Авив после того, как был задержан перед выступлением на Бали.

* Признан иноагентом.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Евгений Кузнецов
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