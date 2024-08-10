Эдвард Билл пытался вылечить боль от перелома ноги с помощью обычного "терафлю". Его уже отпустили из стационара, но он продолжит наблюдения у медиков, пишет SHOT.

Эдвард Бил в больничной палате. Фото © SHOT

Теперь блогер регулярно должен будет наблюдаться у хирургов. В ноге у него установлен металлический штифт, который вытащат через 2 месяца. Перелом уже срастается, а открытую рану смогли полностью вычистить.