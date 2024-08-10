Эдвард Билл пытался вылечить боль от перелома ноги с помощью обычного "терафлю"
Эдвард Билл пытался вылечить боль от перелома ноги с помощью обычного "терафлю". Его уже отпустили из стационара, но он продолжит наблюдения у медиков, пишет SHOT.
Эдвард Бил в больничной палате. Фото © SHOT
Теперь блогер регулярно должен будет наблюдаться у хирургов. В ноге у него установлен металлический штифт, который вытащат через 2 месяца. Перелом уже срастается, а открытую рану смогли полностью вычистить.
Перелом же Билл получил ещё в апреле, но сильные боли почувствовал два месяца спустя. Тогда пранкер решил, что помочь справиться с ними ему сможет обычный противовирусный препарат "терафлю", но боли только усилились, после чего началось заражение крови.
Как уже рассказывал Life.ru, в конце прошлого месяца, Эдвард Бил был арестован на 14 суток после пранка с "самокатной патрульной службой". В итоге оказалось, что его госпитализировали из-за последствий "запущенного перелома" ноги и "заражения крови". Позже сообщалось, что 1 августа блогеру провели операцию по спасению конечности. Его команда заявила, что ему удалось "сохранить ногу" и якобы избежать ампутации. Однако позже стало известно, что никакой "сложной" операции и угрозы ампутации ноги на самом деле не было.
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