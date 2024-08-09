"Клоунада": Мизулина сулит Эдварду Билу неприятности из-за спектакля с ампутацией ноги

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина не оценила новый "пранк" скандального блогера Эдварда Била, который пытался разжалобить общество выдумкой про ампутацию ноги, чтобы избежать ответственности.

По её словам, это всё уже с самого начала походило на спектакль. Однако главе ЛБИ не хотелось верить в то, что можно "столь цинично играть на чувстве человеческого сострадания".