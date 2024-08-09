"Клоунада": Мизулина сулит Эдварду Билу неприятности из-за спектакля с ампутацией ноги
Мизулина назвала "клоунадой" обман Эдварда Била об ампутации ноги
Екатерина Мизулина и Эдвард Бил. Фото © Telegram / Екатерина Мизулина, Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/bill_edvard
Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина не оценила новый "пранк" скандального блогера Эдварда Била, который пытался разжалобить общество выдумкой про ампутацию ноги, чтобы избежать ответственности.
По её словам, это всё уже с самого начала походило на спектакль. Однако главе ЛБИ не хотелось верить в то, что можно "столь цинично играть на чувстве человеческого сострадания".
"Отмечу, что так он пытался избежать не административного ареста в спецприёмнике, а уголовного дела в связи с возможным мошенничеством. Посмотрим теперь, чем для скамера закончится вся эта клоунада", — написала она в своём телеграм-канале.
Как уже рассказывал Life.ru, в конце прошлого месяца, Эдвард Бил был арестован на 14 суток после пранка с "самокатной патрульной службой". В итоге оказалось, что его госпитализировали из-за последствий "запущенного перелома" ноги и "заражения крови". Позже сообщалось, что 1 августа блогеру провели операцию по спасению конечности. Его команда заявила, что ему удалось "сохранить ногу" и якобы избежать ампутации. Однако сегодня стало известно, что никакой "сложной" операции и угрозы ампутации ноги на самом деле не было.