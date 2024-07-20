Сбежавшего в Израиль Шаца* лишили части доходов в России

В России заблокировали счета ряда компаний телеведущего Михаила Шаца*. Как сообщает Mash, бизнес шоумена, который был оформлен как индивидуальное предпринимательство (ИП), исключён из соответствующего реестра. Теперь фирма осталась без льготных кредитов, субсидий, грантов и лизинга, ей недоступны налоговые льготы и низкие страховые взносы.

По данным телеграм-канала, ИП Шаца* исключили из реестра малого и среднего предпринимательства в конце июня, а 11 июля бизнесу запретили операции по счетам. Компания Шаца* охватывает 30 видов деятельности: от радиовещания до продажи лекарств и табачных изделий. Телеведущий также зарабатывал на автоперевозках, риелторских услугах, торговле мебелью и коврами.

Также известно, что Шац*, как и его бывшая супруга Татьяна Лазарева**, до сих пор является учредителем фирмы ООО "О.С.П.". Предприятие продолжает зарабатывать деньги в России, хотя оба комика сбежали из страны более двух лет назад. Шац*, напомним, обосновался в Израиле, а Лазарева** с их общими детьми теперь живёт в Испании.

Ранее Life.ru рассказал, что Татьяна Лазарева** заочно арестована за ликование из-за украинских ударов по России. Позже её объявили в розыск. На данный момент ведущей по вменяемой статье грозит до семи лет лишения свободы.