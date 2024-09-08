Против рэпера Моргенштерна* возбудили уголовное дело
В отношении Моргенштерна* завели дело за неисполнение обязанностей иноагента
Рэпер Алишер Моргенштерн*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / morgen_shtern*
В отношении рэпера Алишера Моргенштерна* возбуждено уголовное дело. Как сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах, причиной послужило невыполнение им обязанностей иностранного агента.
По информации агентства, дело завели по части второй статьи 330.1 УК «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах». В правоохранительных органах уточнили, что исполнитель публиковал в своих соцсетях материалы без необходимых пометок.
Напомним, в мае 2022 года Моргенштерна* внесли в список иноагентов. После этого рэпер заявил, что жалеет об эмиграции и скучает по РФ. С российским законодательством у шоумена сразу возникли проблемы, связанные с несоблюдением правил деятельности иностранного агента. Так, в конце июня 2024-го столичная прокуратура передала СК РФ материалы для возбуждения уголовного дела в отношении рэпера за отказ от исполнения обязательств. По этой статье он может получить до двух лет тюремного срока. Сообщалось, что рэп-исполнитель может стать фигурантом ещё одного уголовного дела из-за наличия паспорта гражданина Израиля. Недавно Моргенштерн* разместил в соцсетях большой текст с покаянием. Музыкант заявил, что страдает от депрессии, и попросил прощения у бывшей жены.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.