Против рэпера Моргенштерна* возбудили уголовное дело

В отношении рэпера Алишера Моргенштерна* возбуждено уголовное дело. Как сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах, причиной послужило невыполнение им обязанностей иностранного агента.

По информации агентства, дело завели по части второй статьи 330.1 УК «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах». В правоохранительных органах уточнили, что исполнитель публиковал в своих соцсетях материалы без необходимых пометок.