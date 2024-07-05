Моргенштерну* грозит уголовное дело из-за израильского паспорта 5 июля, 06:00 Моргенштерн*. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / morgen_shtern

Рэперу Алишеру Моргенштерну* грозит уголовное дело из-за израильского паспорта, об этом узнал SHOT. По данным телеграм-канала, против автора хита про кадиллак могут завести дело по ст. 330.2 УК РФ "Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства".

Два года назад Моргенштерн* получил паспорт Израиля, о чём заявил недавно в интервью, однако российские органы об этом не уведомил. Таким образом, ему может грозить штраф в размере 200 тысяч рублей или же до 400 часов обязательных работ.

Кстати, над рэпером нависла ещё одна уголовка: так, в конце июня прокуратура Москвы направила в Следственный комитет материалы для возбуждения уголовного дела за уклонение от исполнения обязательств иноагента. По этой статье Моргенштерну* может грозить до двух лет колонии.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

Авторы Александра Вишнякова