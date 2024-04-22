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22 апреля, 14:17

Кондитер вспомнила, как собаки обнюхивали конопляный торт на свадьбе Моргенштерна*

Кондитер Синицкая: Свадебный торт Моргенштерна* обыскивали сотрудники ОМОНа

Подготовка к свадьбе Моргенштерна*. Фото © LIFE, Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / morgen_shtern

Подготовка к свадьбе Моргенштерна*. Фото © LIFE, Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / morgen_shtern

Звёздный кондитер, создатель шоу-тортов по всему миру Марина Синицкая, работавшая на свадьбе у Моргенштерна* и Дилары Зинатуллиной, рассказала, как спецслужбы обыскивали их торт, который был приготовлен на конопляной муке и весил ровно 666 килограммов. Хоть необычный компонент десерта не оказывает наркотического эффекта, на свадьбу заглянули сотрудники ОМОНа, отметила она в беседе с порталом "Страсти".

"Когда на свадебный корабль заявились сотрудники ОМОНа, они проверяли торт, собаки его обнюхивали. Однажды у нас уже была проверка торта кинологами, когда мы готовили огромного съедобного тигра на чемпионат мира по дзюдо, на который приезжал [президент РФ] Владимир Путин", — рассказала Синицкая.

На свадьбу Моргенштерна сделали торт из конопли весом 666 кг, и вот его главный секрет
На свадьбу Моргенштерна сделали торт из конопли весом 666 кг, и вот его главный секрет

Чтобы приготовить заказ для Моргенштерна*, только на выпечку бисквитов потребовалось двое суток. Но самая большая сложность, по словам кондитера, состояла в том, чтобы попасть в точный вес торта. Кондитер отметила, что финальная сборка десерта проходила "в полевых условиях" — на корабле, где и праздновали свадьбу.

Life.ru, кстати, показывал, как это было. Подготовка к торжеству проводилась на набережной Тараса Шевченко в Москве. Рэпер арендовал теплоход "Рио-1" вместимостью 500 человек. Гостей кормили самсой и пельменями. При этом на самой свадьбе не обошлось без эпатажа: Моргенштерн* устроил фотосессию без штанов прямо перед загсом, а Эльдар Джахаров затеял драку в лучших традициях. Подробнее о прыжке в торт, ОМОНе, монахе с таблетками и других инцидентах, которые превратили свадьбу рэпера в настоящую треш-вечеринку, — в нашем материале.

Эффект Карабаса: Почему Моргенштерн взялся спасать молодых коллег от музыкального лейбла Rhymes Music
Эффект Карабаса: Почему Моргенштерн взялся спасать молодых коллег от музыкального лейбла Rhymes Music

А совсем недавно Life.ru рассказывал, что Моргенштерн* может попасть на крупную сумму из-за долгов своего бывшего ресторана KAIF Provenance в центре Москвы. 1 596 515 рублей висят ещё с тех времён, когда музыкант владел долей в заведении. Из бизнеса он вышел осенью 2022 года, передав долю экс-партнёру блогеру Эдуарду Попову.

* Включён Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.

Александра Мышляева
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