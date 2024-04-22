Кондитер вспомнила, как собаки обнюхивали конопляный торт на свадьбе Моргенштерна*

Звёздный кондитер, создатель шоу-тортов по всему миру Марина Синицкая, работавшая на свадьбе у Моргенштерна* и Дилары Зинатуллиной, рассказала, как спецслужбы обыскивали их торт, который был приготовлен на конопляной муке и весил ровно 666 килограммов. Хоть необычный компонент десерта не оказывает наркотического эффекта, на свадьбу заглянули сотрудники ОМОНа, отметила она в беседе с порталом "Страсти".

"Когда на свадебный корабль заявились сотрудники ОМОНа, они проверяли торт, собаки его обнюхивали. Однажды у нас уже была проверка торта кинологами, когда мы готовили огромного съедобного тигра на чемпионат мира по дзюдо, на который приезжал [президент РФ] Владимир Путин", — рассказала Синицкая.

Чтобы приготовить заказ для Моргенштерна*, только на выпечку бисквитов потребовалось двое суток. Но самая большая сложность, по словам кондитера, состояла в том, чтобы попасть в точный вес торта. Кондитер отметила, что финальная сборка десерта проходила "в полевых условиях" — на корабле, где и праздновали свадьбу.

А совсем недавно Life.ru рассказывал, что Моргенштерн* может попасть на крупную сумму из-за долгов своего бывшего ресторана KAIF Provenance в центре Москвы. 1 596 515 рублей висят ещё с тех времён, когда музыкант владел долей в заведении. Из бизнеса он вышел осенью 2022 года, передав долю экс-партнёру блогеру Эдуарду Попову.