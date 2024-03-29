Эффект Карабаса: Почему Моргенштерн взялся спасать молодых коллег от музыкального лейбла Rhymes Music Беглый рэпер Моргенштерн* решил помочь молодым артистам разобраться с крупным российским музыкальным лейблом Rhymes Music. Они считают, что попали в кабалу. Как ведёт дела эта компания и кто за нею стоит? 28 марта, 21:25 Рэпер Моргенштерн и Михаил Паньшин. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM, © ТАСС / Артём Геодакян, © Youtube / УБИВАЮ BPM

Бежавший из России рэпер-иноагент Алишер Моргенштерн* нанял адвоката, чтобы поддержать молодых российских музыкантов, подписавших контракты с Rhymes Music. По его мнению, начинающие исполнители попали в кабальную зависимость от продюсеров — у них забирают заработок, просят крупные компенсации за разрыв отношений, задерживают гонорары за песни. В ближайшее время в суд отправится иск к владельцам фирмы.

Что происходит в Rhymes Music

Интересно, что конфликт рэпера с Rhymes Music начинался совсем с другого: Моргенштерну* не понравилась одна из публикаций в родственном лейблу паблике "Рифмы и панчи", которую после трагедии в "Крокус сити холле" он посчитал шовинистической. Музыкант, по его же собственным словам, хорошо относившийся к владельцам фирмы, изначально призвал админов паблика удалить пост из Интернета и извиниться перед читателями.

Владелец Rhymes Music Михаил Паньшин. Фото © Telegram / MORGENSHTERN

Однако, как говорит сам рэпер, ему стали писать десятки музыкантов, описывающих своё бедственное положение после заключённых с Rhymes Music контрактов. Часть отзывов о сотрудничестве публиковалась ими в собственных соцсетях.

Например, основатель белорусского лейбла Kaufman Music, работавшего с популярным среди подростков исполнителем Тимой Белорусских, в телеграм-канале рассказал, что несколько лет назад по контракту передал Rhymes Music права на главные хиты певца "Незабудка", "Витаминка" и "Мокрые кроссы", однако после окончания срока договора эти песни якобы так и остались у бывших партнёров. Он предложил музыкантам объединить усилия в борьбе с владельцами "Рифм и панчей".

К этому делу Моргенштерн* нанял адвоката. Фото © Telegram / MORGENSHTERN

Интересно, что в своё время с лейблом сотрудничал и сам Моргенштерн*. В 2021 году, когда на музыканта завели дело о пропаганде наркотиков, его фигурантом стал и Rhymes Music. На днях рэпер сетовал, что его партнёры так и не вернули ему 4,5 миллиона рублей за его песни, но с таким беспределом, какой описывают молодые музыканты, не сталкивался.

Как и где работает лейбл

Rhymes Music — это независимый музыкальный лейбл сообщества "Рифмы и панчи", который был основан ещё в 2011 году под названием Rhymes Booking. Своё нынешнее название он получил шесть лет спустя. По некоторым данным, сегодня лейбл является одним из самых крупных издателей в России.

За время работы он выпустил релизы таких артистов, как Дора, "Кис-кис", SQWOZ BAB, Дети Rave и Ганвест. Среди бывших партнёров — иноагент Моргенштерн*, SODA LUV, Тима Белорусских и "Папин Олимпос".

На сайте лейбла русский язык отсутствует, что указывает на то, что его владельцы ориентируются на западную публику, в основном латиноамериканских стран. Фото © Rhymesmusic.com

Под названием Rhymes Music работает несколько юрлиц с общей выручкой за 2022 год почти полмиллиарда рублей. У этой группы два соучредителя: 30-летний Рим Ясавиев и 31-летний Михаил Паньшин. Последний является бенефициаром бизнеса, а российской молодёжи он известен своим судейством на рэп-батлах почившего Versus (в своё время вся страна обсуждала рэп-поединок рэперов Oxxxymiron* и Славы КПСС, который состоялся на этой площадке).

Большинство юрлиц имеют питерскую прописку, но есть и уфимские фирмы — оттуда родом Ясавиев. В частности, ООО "Раймс мьюзик" — собственно, под крышей этой компании ведётся работа с музыкантами. На его официальном сайте указаны 28 русскоязычных исполнителей, работающих с лейблом, но сама страница почему-то ведётся на английском, испанском и португальском языках, а вот русского среди них нет. При этом авторы пишут, что лейбл расположен в Дубае.

Интересно, что детище Паньшина и Ясавиева неожиданно пользуется заметным вниманием со стороны государства: в ковидные годы "Раймс мьюзик" дважды оказывало финансовую поддержку Минэкономразвития России (каждому из учредителей ещё трижды адресно помогала ФНС), а летом прошлого года Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан через своё Агентство по предпринимательству предоставило коммерсантам финансовую поддержку на 12,4 миллиона рублей в виде предоставления гарантий и поручительств.

Какие претензии ранее были к Rhymes Music

В скандальные хроники лейбл попадает уже не впервые. Неделю назад, как писал телеграм-канал SHOT, закончился судебный процесс по иску 21-летнего битмейкера из Кузбасса Климентия Шторца, известного под псевдонимом klimonglue.

В декабре 2019 года лейбл выпустил альбом "Ничего личного" набиравшего тогда популярность рэпера SODA LUV. В нём было 11 треков, а эксклюзивные права на музыку к шести из них принадлежали Шторцу. В итоге, не дождавшись никаких отчислений, битмейкер подал в суд.

Тяжбы длились четыре года, и 18 марта суд постановил заплатить Rhymes Music музыканту за его произведения 4,2 миллиона рублей, а также возместить расходы на госпошлину в размере 44 тысяч.

Климентий Шторц. Фото © Telegram / SHOT

Всего за последние пять лет Rhymes Music выступал ответчиком по семи искам с общей суммой требований в 6,5 миллиона рублей. Впрочем, кроме дела по иску klimonglue крупно раскошелиться лейблу пришлось только однажды — на сумму полтора миллиона рублей.

Почему музыкальные лейблы так относятся к молодым артистам? 0 Потому что артисты бесправные и без денег, не могут им противостоять Потому что успех молодых артистов зависит от таких лейблов Молодые артисты нужны, чтобы только заработать на них деньги

* Внесены Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Авторы Евгений Кузнецов