Регион

Уведомления отключены

9 апреля, 06:48

Моргенштерн* рискует попасть на ₽1,6 млн из-за долга своего бывшего ресторана

Алишер Моргенштерн*. Обложка © Youtube / ВПИСКА

Алишер Моргенштерн*. Обложка © Youtube / ВПИСКА

Рэпер Моргенштерн* может попасть на крупную сумму из-за долгов своего бывшего ресторана KAIF Provenance в центре Москвы. По данным SHOT, 1 596 515 рублей висят ещё с тех времён, когда музыкант владел долей в заведении.

На данный момент долгами ООО "Кайф" занимаются приставы, запущено уже пять исполнительных производств. Летом 2022 года ресторан несколько раз штрафовали за наём нелегальных мигрантов, сумма росла и прибавляла судебные издержки.

Теперь суд может обязать рэпера и его экс-партнёра, блогера Эдуарда Попова расплатиться за нарушения. К слову, когда Моргенштерн* ещё владел заведением, ресторан штрафовали за нарушения требований СанПиНа и приостанавливали его работу на три месяца. Из бизнеса рэпер вышел осенью 2022 года, передав долю Попову.

На Дукалиса из "Убойной силы" подали в суд из-за долга за свет
На Дукалиса из "Убойной силы" подали в суд из-за долга за свет

Ранее Life.ru узнал о долгах актёра Игоря Гаспаряна, наиболее известного зрителю по роли в сериале "Солдаты". Приставы разыскивают его из-за накопленных 67,5 тысячи рублей за штрафы. На артиста открыто 53 исполнительных производства.

* Включён Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Моргенштерн
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров