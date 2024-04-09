Моргенштерн* рискует попасть на ₽1,6 млн из-за долга своего бывшего ресторана

Рэпер Моргенштерн* может попасть на крупную сумму из-за долгов своего бывшего ресторана KAIF Provenance в центре Москвы. По данным SHOT, 1 596 515 рублей висят ещё с тех времён, когда музыкант владел долей в заведении.

На данный момент долгами ООО "Кайф" занимаются приставы, запущено уже пять исполнительных производств. Летом 2022 года ресторан несколько раз штрафовали за наём нелегальных мигрантов, сумма росла и прибавляла судебные издержки.

Теперь суд может обязать рэпера и его экс-партнёра, блогера Эдуарда Попова расплатиться за нарушения. К слову, когда Моргенштерн* ещё владел заведением, ресторан штрафовали за нарушения требований СанПиНа и приостанавливали его работу на три месяца. Из бизнеса рэпер вышел осенью 2022 года, передав долю Попову.

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