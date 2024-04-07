На Дукалиса из "Убойной силы" подали в суд из-за долга за свет

В Санкт-Петербурге коммунальщики подали в суд на актёра Сергея Селина, который известен зрителям по роли Дукалиса в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила". Как узнал SHOT, звезда задолжала им 50 тысяч рублей.

По данным телеграм-канала, артист сдаёт недвижимость в Северной столице через своё ИП, однако у одного из объектов накопился долг за электричество. Теперь ГУП "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" пытается через суд взыскать с Селина накопившуюся сумму.