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7 апреля, 11:57

На Дукалиса из "Убойной силы" подали в суд из-за долга за свет

SHOT: В Петербурге коммунальщики судятся с актёром Селиным из-за долга за свет

Сергей Селин. Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Сергей Селин. Обложка © ТАСС / Максим Константинов

В Санкт-Петербурге коммунальщики подали в суд на актёра Сергея Селина, который известен зрителям по роли Дукалиса в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила". Как узнал SHOT, звезда задолжала им 50 тысяч рублей.

По данным телеграм-канала, артист сдаёт недвижимость в Северной столице через своё ИП, однако у одного из объектов накопился долг за электричество. Теперь ГУП "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" пытается через суд взыскать с Селина накопившуюся сумму.

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Звезду сериала "Солдаты" объявили в розыск из-за долга в почти 70 тысяч рублей

Ранее Life.ru сообщал, что Пенсионный фонд России подал два иска против актёра Сергея Светлакова. По имеющейся информации, причина в долге в размере 600 рублей.

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Наталья Исакова
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