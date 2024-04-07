На Дукалиса из "Убойной силы" подали в суд из-за долга за свет
SHOT: В Петербурге коммунальщики судятся с актёром Селиным из-за долга за свет
Сергей Селин. Обложка © ТАСС / Максим Константинов
В Санкт-Петербурге коммунальщики подали в суд на актёра Сергея Селина, который известен зрителям по роли Дукалиса в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила". Как узнал SHOT, звезда задолжала им 50 тысяч рублей.
По данным телеграм-канала, артист сдаёт недвижимость в Северной столице через своё ИП, однако у одного из объектов накопился долг за электричество. Теперь ГУП "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" пытается через суд взыскать с Селина накопившуюся сумму.
Ранее Life.ru сообщал, что Пенсионный фонд России подал два иска против актёра Сергея Светлакова. По имеющейся информации, причина в долге в размере 600 рублей.