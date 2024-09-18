Завести и попрощаться: 6 пород собак, которые живут слишком мало
Завести собаку — это счастье. Но не каждая порода способна радовать хозяев долгие годы. Life.ru рассказывает, какие собаки живут меньше всех и почему.
Если вы ищете верного компаньона, который проживёт долгую жизнь, эти породы — не самый лучший выбор. Многие крупные собаки, несмотря на свою силу и преданность, имеют короткий срок жизни из-за склонности к различным заболеваниям и огромной нагрузки на организм. Давайте разберёмся, какие породы живут меньше всего и почему.
1. Продолжительность жизни породы ирландский волкодав — 6–7 лет
Породы собак с самой короткой жизнью. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Steve Gill Photography
Эти благородные гиганты поражают своим ростом и силой, но их сердце и кости часто не выдерживают нагрузок. Волкодавы склонны к кардиомиопатии — это заболевание, при котором сердце теряет способность нормально перекачивать кровь. Кроме того, у этих собак часто развивается рак костей, что делает их жизнь особенно короткой, несмотря на их преданность и спокойный характер.
2. Продолжительность жизни породы бернский зенненхунд — 6–8 лет
Какие собаки живут меньше всего. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot
Улыбчивые, добродушные, но, увы, не слишком долгоживущие. У собак породы зенненхунд часто развивается рак, который является основной причиной их ранней смерти. Эти крупные пёсели также подвержены дисплазии тазобедренного и локтевого суставов, что дополнительно ухудшает их качество жизни в старости. Однако за свою короткую жизнь они успевают стать настоящими любимцами семьи.
3. Продолжительность жизни породы мастиф — 6–8 лет
Самые короткоживущие породы собак. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Burdiak
Массивные мастифы, известные своей защитной натурой, также живут недолго. Их огромный вес приводит к проблемам с суставами и сердцем. Ожирение и предрасположенность к различным формам рака делают этих величественных собак одной из самых короткоживущих пород.
4. Продолжительность жизни породы сенбернар — 8–10 лет
Почему крупные собаки живут меньше. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jota Buyinch Photo
Хотя собаки породы сенбернар ассоциируются со спасателями в горах, их собственная жизнь, увы, часто бывает короткой. У этих гигантов бывают дисплазия, болезни сердца, рак. Их большая масса и густая шерсть также делают собак уязвимыми к перегреву, что осложняет содержание в тёплом климате.
5. Продолжительность жизни породы французский бульдог — 8–10 лет
Топ-6 пород собак с короткой жизнью. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ana Sha
Невзирая на свои небольшие размеры, собаки породы французский бульдог тоже живут недолго. Их короткий нос вызывает множество проблем с дыханием, а склонность к ожирению и кожным заболеваниям только усугубляет состояние животного. Несмотря на это, весёлый характер делает этих пёселей популярными среди семей.
6. Продолжительность жизни породы ньюфаундленд — 8–10 лет
Собаки, которые живут слишком мало. Фото © Shutterstock / FOTODOM / szancsaa
Эти водолазы и спасатели на воде поражают своей мощью и добротой, но размеры собак породы ньюфаундленд приводят к быстрой изнашиваемости суставов и сердца. У ньюфаундлендов часто бывают дисплазия и сердечно-сосудистые заболевания, что сокращает их жизнь.
Несмотря на то что жизнь этих собак может показаться слишком короткой, мы, хозяева, в силах наполнить каждый их день любовью и заботой. Именно мы способны подарить питомцам самое важное — годы, полные радости, тепла и приключений. И хотя прощаться с любимцем всегда сложно, счастье и верность, которые они приносят в нашу жизнь, остаются с нами навсегда. Так что неважно, сколько лет будет рядом с вами четвероногий друг, главное, чтобы каждый день был прожит с максимальной любовью и вниманием.
Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / Chase D'animulls, Eric Isselee, SM-BG, HCavid