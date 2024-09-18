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18 сентября, 15:12

Страшно красиво: В Феодосии засняли смерч, бушевавший над морем

В Сети опубликовали видео со смерчем над морем в Феодосии

Смерч в Крыму. Обложка © Telegram / ЧП / Крым

Смерч в Крыму. Обложка © Telegram / ЧП / Крым

В небе над морем в крымской Феодосии закручивается мощный смерч, объявлено штормовое предупреждение. Жители посёлка Орджоникидзе поделились этим страшно красивым природным явлением в соцсетях.

В Крыму бушует смерч. Видео © Telegram / ЧП / Крым

По данным МЧС по Республике Крым, сегодня, 18 сентября, на территории полуострова льют сильные дожди и гремят грозы. Метеорологи уточнили, что до 21 сентября введён особый противопожарный режим из-за сильного ветра.

«Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач», — говорится в сообщении.

Вертолёт МЧС привлекли к тушению лесного пожара в Крыму
Вертолёт МЧС привлекли к тушению лесного пожара в Крыму

А ранее Life.ru рассказывал, что ураганный ветер снёс крышу школы в Краснодарском крае. В районной администрации отметили, что пострадавших не было. Стихийное бедствие никак не повлияло на учебный процесс.

Дарья Нарыкова
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