Страшно красиво: В Феодосии засняли смерч, бушевавший над морем

В небе над морем в крымской Феодосии закручивается мощный смерч, объявлено штормовое предупреждение. Жители посёлка Орджоникидзе поделились этим страшно красивым природным явлением в соцсетях.

В Крыму бушует смерч. Видео © Telegram / ЧП / Крым

По данным МЧС по Республике Крым, сегодня, 18 сентября, на территории полуострова льют сильные дожди и гремят грозы. Метеорологи уточнили, что до 21 сентября введён особый противопожарный режим из-за сильного ветра.

«Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач», — говорится в сообщении.