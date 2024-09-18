Страшно красиво: В Феодосии засняли смерч, бушевавший над морем
В Сети опубликовали видео со смерчем над морем в Феодосии
Смерч в Крыму. Обложка © Telegram / ЧП / Крым
В небе над морем в крымской Феодосии закручивается мощный смерч, объявлено штормовое предупреждение. Жители посёлка Орджоникидзе поделились этим страшно красивым природным явлением в соцсетях.
В Крыму бушует смерч. Видео © Telegram / ЧП / Крым
По данным МЧС по Республике Крым, сегодня, 18 сентября, на территории полуострова льют сильные дожди и гремят грозы. Метеорологи уточнили, что до 21 сентября введён особый противопожарный режим из-за сильного ветра.
«Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укреплённых конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач», — говорится в сообщении.
А ранее Life.ru рассказывал, что ураганный ветер снёс крышу школы в Краснодарском крае. В районной администрации отметили, что пострадавших не было. Стихийное бедствие никак не повлияло на учебный процесс.