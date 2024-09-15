Ураганный ветер снёс крышу школы в Краснодарском крае 15 сентября, 16:51 Ураган сорвал крышу со школы на Кубани. Обложка © Telegram / Администрация муниципального образования Выселковский район

В Краснодарском крае ураган разрушил кровлю школы, её часть рухнула и осталась лежать на земле. Пострадавших нет, в учреждении заверили, что инцидент не повлияет на учебный процесс, а восстановительные работы будут проведены в сжатые сроки. Об этом сообщили в администрации района.

«15 сентября 2024 года на объекте образования Выселковского района МАОУ СОШ 3 в станице Березанской произошёл инцидент — ураганным ветром повреждена крыша объекта. Для восстановления кровли в настоящее время вызван подрядчик, ведутся работы. Жертв и пострадавших нет», — уточняется в тексте.

В краевой прокуратуре добавили, что в школе должен был недавно завершиться ремонт, контракт с подрядчиком «Русстрой» был заключён 15 мая этого года, а его срок завершался 24 августа. Однако по данным ведомства, работы заказчиком ещё не приняты, а оплата не производилась.

Недавно в станице Тбилисской Краснодарского края загорелась кровля строящейся школы. Площадь пожара составила около двух тысяч квадратов. Известно, что строительство образовательного учреждения должны были завершить ещё в прошлом году.

Авторы Татьяна Миссуми