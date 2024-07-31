Под Краснодаром загорелась строящаяся школа на площади 1,9 тысячи квадратов
В станице Тбилисской Краснодарского края загорелась кровля строящейся школы. Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России, площадь пожара составляет 1,9 тысячи квадратов.
Видео пожара в школе под Краснодаром. Видео © Telegram / Tbilisskaya_News
"Сообщение о пожаре на улице 8 Марта станицы Тбилисской поступило в 18:29. Оперативно прибывшие подразделения МЧС установили, что горит кровля строящейся школы", — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте работают 50 спасателей и 12 единиц техники. Силы и средства наращиваются. О пострадавших пока точной информации нет.
Строительство школы должны были завершить ещё в прошлом году. Причины возгорания устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге загорелась кровля производственного здания. Огонь распространился на площади в 800 квадратных метров. Не обошлось без разрушений — рухнули стены цеха.
Кадр из видео Telegram / Tbilisskaya_News