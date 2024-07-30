Стену рухнули в объятом пламенем цеху научного предприятия в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на территории НПО автоматики им. академика Н. А. Семихатова из-за пожара в цеху произошло обрушение стен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора АО Михаила Изюмова.









Вскоре огонь перекинулся на второй цех, однако пожарным удалось оперативно ликвидировать открытое горение. Об этом сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС по Свердловской области.

"Открытое горение ликвидировано", — прокомментировали в МЧС.

Ранее сообщалось, что огонь охватил площадь в 800 квадратных метров. Возгорание началось с кровли механического цеха, после чего перекинулось на стены и привело к их разрушению.