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30 июля, 16:08

Стену рухнули в объятом пламенем цеху научного предприятия в Екатеринбурге

В Екатеринбурге рухнули стены в цеху загоревшегося здания НПО автоматики

В Екатеринбурге на территории НПО автоматики им. академика Н. А. Семихатова из-за пожара в цеху произошло обрушение стен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора АО Михаила Изюмова.

  • В Екатеринбурге тушат НПО автоматики, в котором загорелся цех. Фото © Life.ru
    В Екатеринбурге тушат НПО автоматики, в котором загорелся цех. Фото © Life.ru
  • В Екатеринбурге тушат НПО автоматики, в котором загорелся цех. Фото © Life.ru
    В Екатеринбурге тушат НПО автоматики, в котором загорелся цех. Фото © Life.ru
  • В Екатеринбурге тушат НПО автоматики, в котором загорелся цех. Фото © Life.ru
    В Екатеринбурге тушат НПО автоматики, в котором загорелся цех. Фото © Life.ru
  • В Екатеринбурге тушат НПО автоматики, в котором загорелся цех. Фото © Life.ru
    В Екатеринбурге тушат НПО автоматики, в котором загорелся цех. Фото © Life.ru

В Екатеринбурге тушат НПО автоматики, в котором загорелся цех. Фото © Life.ru

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Вскоре огонь перекинулся на второй цех, однако пожарным удалось оперативно ликвидировать открытое горение. Об этом сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС по Свердловской области.

"Открытое горение ликвидировано", — прокомментировали в МЧС.

Ранее сообщалось, что огонь охватил площадь в 800 квадратных метров. Возгорание началось с кровли механического цеха, после чего перекинулось на стены и привело к их разрушению.

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Напомним, 30 июля произошёл пожар в здании научного предприятия в Екатеринбурге. В МЧС сообщали об обрушении кровли на площади 500 квадратов.

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Life.ru

Мария Любицкая
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