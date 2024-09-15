Вертолёт МЧС привлекли к тушению лесного пожара в Крыму

В крымском селе Кольчугино разгорелся лесной пожар. На месте работают расчёты МЧС, в тушении задействован и задействован вертолет, рассказали в ведомстве.

МЧС тушат лесной пожар в Крыму. Видео © Telegram / ЧП / Крым

«В селе Кольчугино горит сухая растительность, предварительно, на 15 гектарах. На месте работают порядка 100 пожарных и 28 единиц техники. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.