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15 сентября, 13:37

Вертолёт МЧС привлекли к тушению лесного пожара в Крыму

В крымском селе Кольчугино разгорелся лесной пожар. На месте работают расчёты МЧС, в тушении задействован и задействован вертолет, рассказали в ведомстве.

МЧС тушат лесной пожар в Крыму. Видео © Telegram / ЧП / Крым

«В селе Кольчугино горит сухая растительность, предварительно, на 15 гектарах. На месте работают порядка 100 пожарных и 28 единиц техники. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

Масштабный лесной пожар в Воронежской области локализован на 50 гектарах
Масштабный лесной пожар в Воронежской области локализован на 50 гектарах

Ранее Life.ru сообщал, что в результате ландшафтного пожара в районе села Степное ЛНР пламя перешло на территорию алюминиевого завода, где загорелось помещение, в котором хранится готовая продукция. На место приехали спасательные отряды.

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Telegram / МЧС России

Александра Мышляева
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