Вертолёт МЧС привлекли к тушению лесного пожара в Крыму
В крымском селе Кольчугино разгорелся лесной пожар. На месте работают расчёты МЧС, в тушении задействован и задействован вертолет, рассказали в ведомстве.
МЧС тушат лесной пожар в Крыму. Видео © Telegram / ЧП / Крым
«В селе Кольчугино горит сухая растительность, предварительно, на 15 гектарах. На месте работают порядка 100 пожарных и 28 единиц техники. Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее Life.ru сообщал, что в результате ландшафтного пожара в районе села Степное ЛНР пламя перешло на территорию алюминиевого завода, где загорелось помещение, в котором хранится готовая продукция. На место приехали спасательные отряды.
Telegram / МЧС России