Масштабный лесной пожар в Воронежской области локализован на 50 гектарах
Спасателям удалось локализовать лесной пожар в Воронежской области на 50 гектарах, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Кадры тушения пожара в Воронежской области. Видео © Telegram / МЧС России
Напомним, в Рамонском районе вспыхнул обширный лесной участок, и пламя достигло жилых зданий в селе Ямное, в результате чего три дома были разрушены.
Ранее Life.ru писал о ситуации в Санкт-Петербурге, где локализовали масштабный пожар в бывшем спорткомплексе. По информации МЧС первоначально возгорание охватило 200 квадратных метров, но после площадь пожара увеличилась до 500 квадратов.
Обложка ©
Кадр видео Telegram / МЧС России