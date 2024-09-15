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15 сентября, 04:29

Масштабный лесной пожар в Воронежской области локализован на 50 гектарах

Спасателям удалось локализовать лесной пожар в Воронежской области на 50 гектарах, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Кадры тушения пожара в Воронежской области. Видео © Telegram / МЧС России

Напомним, в Рамонском районе вспыхнул обширный лесной участок, и пламя достигло жилых зданий в селе Ямное, в результате чего три дома были разрушены.

Три дома сгорели в результате лесного пожара в Воронежской области
Три дома сгорели в результате лесного пожара в Воронежской области

Ранее Life.ru писал о ситуации в Санкт-Петербурге, где локализовали масштабный пожар в бывшем спорткомплексе. По информации МЧС первоначально возгорание охватило 200 квадратных метров, но после площадь пожара увеличилась до 500 квадратов.

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Кадр видео Telegram / МЧС России

Артём Гапоненко
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