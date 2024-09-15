Масштабный лесной пожар в Воронежской области локализован на 50 гектарах

Спасателям удалось локализовать лесной пожар в Воронежской области на 50 гектарах, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Кадры тушения пожара в Воронежской области. Видео © Telegram / МЧС России

Напомним, в Рамонском районе вспыхнул обширный лесной участок, и пламя достигло жилых зданий в селе Ямное, в результате чего три дома были разрушены.