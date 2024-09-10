В Санкт-Петербурге локализовали масштабный пожар в бывшем спорткомплексе
МЧС: Пожар в бывшем спорткомплексе Петербурга локализован на площади 800 м²
Площадь возгорания увеличилась до 800 квадратных метров. Обложка © Life.ru
В Санкт-Петербурге, в Петроградском районе, успешно локализован пожар в здании бывшего спорткомплекса. Площадь возгорания достигла 800 квадратных метров. В распоряжении Life.ru оказалось видео с места происшествия.
Пожар в Санкт-Петербурге в бывшем спорткомплексе. Видео © Life.ru
По информации городского управления МЧС РФ первоначально возгорание охватило 200 квадратных метров, но к 19:00 площадь пожара увеличилась до 500 квадратов. В результате пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС. Тем не менее к 20:39 огонь удалось локализовать.
Для ликвидации пожара было привлечено 16 единиц техники и 60 человек личного состава МЧС. На данный момент данных о пострадавших не поступало. Пожарные продолжают работу по окончательной ликвидации последствий инцидента.
Напомним, ранее Life.ru писал, что на Крестовском острове в Санкт-Петербурге вспыхнул крупный пожар неподалёку от «Газпром-арены», где проводит свои матчи футбольный клуб «Зенит». Очевидцы сообщили о столбе дыма, видимом на большом расстоянии.