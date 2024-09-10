В Санкт-Петербурге локализовали масштабный пожар в бывшем спорткомплексе

В Санкт-Петербурге, в Петроградском районе, успешно локализован пожар в здании бывшего спорткомплекса. Площадь возгорания достигла 800 квадратных метров. В распоряжении Life.ru оказалось видео с места происшествия.

Пожар в Санкт-Петербурге в бывшем спорткомплексе. Видео © Life.ru

По информации городского управления МЧС РФ первоначально возгорание охватило 200 квадратных метров, но к 19:00 площадь пожара увеличилась до 500 квадратов. В результате пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС. Тем не менее к 20:39 огонь удалось локализовать.

Для ликвидации пожара было привлечено 16 единиц техники и 60 человек личного состава МЧС. На данный момент данных о пострадавших не поступало. Пожарные продолжают работу по окончательной ликвидации последствий инцидента.