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10 сентября, 16:32
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Столб дыма до неба: Возле стадиона «Зенита» в Петербурге вспыхнул пожар

Пожар вспыхнул на Крестовском острове в Санкт-Петербурге около «Газпром-арены»

Мощнейший пожар вспыхнул на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Очевидцы сообщают, что столбы дыма возможно поднимаются от «Газпром-арены», на которой играет местный «Зенит». Информацию приводит телеграм-канал Mash на Мойке.

Мощнейший пожар вспыхнул в районе Крестовского острова. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Предположительно, загорелось здание бывшего спортивного клуба Sport Palace. Информации о пострадавших пока нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Смертельный пожар произошёл на металлургическом заводе в Нижнем Тагиле
Смертельный пожар произошёл на металлургическом заводе в Нижнем Тагиле

Ранее Life.ru рассказывал о страшном пожаре на парковке в подмосковном Одинцово. В результате происшествия пострадали два человека, ещё двое погибли.

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Shutterstock / FOTODOM / Toa55

Мария Любицкая
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