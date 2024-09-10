Столб дыма до неба: Возле стадиона «Зенита» в Петербурге вспыхнул пожар

Мощнейший пожар вспыхнул на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Очевидцы сообщают, что столбы дыма возможно поднимаются от «Газпром-арены», на которой играет местный «Зенит». Информацию приводит телеграм-канал Mash на Мойке.