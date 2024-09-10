Столб дыма до неба: Возле стадиона «Зенита» в Петербурге вспыхнул пожар
Пожар вспыхнул на Крестовском острове в Санкт-Петербурге около «Газпром-арены»
Мощнейший пожар вспыхнул на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Очевидцы сообщают, что столбы дыма возможно поднимаются от «Газпром-арены», на которой играет местный «Зенит». Информацию приводит телеграм-канал Mash на Мойке.
Мощнейший пожар вспыхнул в районе Крестовского острова. Видео © Telegram / Mash на Мойке
Предположительно, загорелось здание бывшего спортивного клуба Sport Palace. Информации о пострадавших пока нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее Life.ru рассказывал о страшном пожаре на парковке в подмосковном Одинцово. В результате происшествия пострадали два человека, ещё двое погибли.
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